Estão sendo ofertadas aulas de capoeira e kickboxing - Robert Gomes

Publicado 15/07/2022 15:23 | Atualizado 15/07/2022 15:24

Rio- Quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre capoeira e kickboxing, um grupo de artes maciais, não pode perder essa oportunidade. A Guarda Municipal do Rio está levando o projeto “Boa Guarda” para o Parque Madureira, Zona Norte, com aulas gratuitas.



Podem participar pessoas de todas as idades. Interessados devem realizar as inscrições diretamente com o professor Paulo Paredes, na base da 11ª Inspetoria, na rua Soares Caldeiras, próximo à Arena Carioca Fernando Torres. As aulas já começaram e estão acontecendo duas vezes por semana: às quartas e sextas, em dois horários, das 10h às 11h e de 14h às 15h.



As aulas já acontecem em Deodoro, Zona Oeste, desde 2019. Lá, os encontros acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 09h, no galpão que abrigava a estrutura da construtora Queiroz Galvão. Na região, são oferecidos cursos de Muay Thai, Jiu-jitsu e treinamento funcional. As inscrições também devem ser realizadas no local.

Para o inspetor geral José Ricardo Soares, o programa cumpre o papel de estreitar os laços entre sociedade e Guarda Municipal. "Por meio do 'Boa Guarda', os cidadãos acabam conhecendo melhor a unidade da região e se sentem a vontade para interagir, levando críticas, sugestões e elogios", explicou.