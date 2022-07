André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, suspeito de ter arremessado objeto explosivo durante ato do Lula - Divulgação

Publicado 15/07/2022 16:21

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) recebeu, nesta sexta-feira (15), a denúncia do Ministério Público (MPRJ) contra André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, acusado de atirar uma garrafa com explosivos e fezes em comício do ex-presidente Lula , na Ceilândia, Centro do Rio. Além disso, o juiz Tiago Fernandes de Barros, da 16ª Vara Criminal da Capital, determinou a quebra do sigilo dos dados do aparelho celular e de chips do suspeito.

De acordo com a decisão, André Stefano tem o prazo de 10 dias para responder à acusação. Caso não ofereça resposta, será decretada a revelia. Ele também deve informar se tem advogado para fazer a sua representação no processo ou se prefere um defensor público. O celular e os chips serão encaminhados para perícia no Instituto de Criminalística da Carlos Éboli.

André segue preso preventivamente. Agora, ele vira réu no processo de crime de explosão. Em caso de condenação, a pena pode variar entre três e seis anos de prisão.