Giovanni Quintalla Bezerra, médico anestesista preso em flagrante por estupro - Reginaldo Pimenta

Publicado 15/07/2022 15:47



Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de São João de Meriti denunciou à Justiça, nesta sexta-feira (15), o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra , de 31 anos, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma mulher que havia acabado de dar à luz, no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, na Baixada Fluminense, na tarde do último domingo (10). De acordo com a denúncia, os crimes em questão foram cometidos contra mulher grávida e "com violação do dever inerente à profissão de médico anestesiologista".

Para preservar e resguardar a imagem da vítima, o MPRJ requereu sigilo no processo, bem como a fixação de indenização em favor da vítima, em valor não inferior a 10 salários mínimos, considerando os prejuízos de ordem moral a ela causados, em decorrência da conduta do denunciado.



Ainda de acordo com a denúncia, Giovanni Quintella Bezerra, agiu de forma livre e consciente, "com vontade de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, parturiente impossibilitada de oferecer resistência em razão da sedação anestésica ministrada". O MPRJ sustenta ainda que o denunciado abusou da relação de confiança que a vítima mantinha com ele, visto que, se valendo da condição de médico anestesista, se aproveitou da autoridade/poder que exercia sobre ela, ao aplicar uma dose anormal de sedativo.



O criminoso ainda é investigado por outros 30 possíveis casos de estupros. . Segundo a delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, o Hospital da Mãe, em Mesquita, na Baixada Fluminense, informou que Giovanni acompanhou mais de 20 cirurgias na unidade. O médico também estava atendendo no Hospital da Mulher há dois meses.