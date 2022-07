Piruinha foi preso em casa durante ação policial - Reprodução/TV Globo

Piruinha foi preso em casa durante ação policial Reprodução/TV Globo

Publicado 16/07/2022 11:27 | Atualizado 16/07/2022 14:29

Rio - O bicheiro José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha, de 92 anos, deixou o Hospital Penitenciário de Bangu, na tarde desta sexta-feira (15), para fazer uma cirurgia ortopédica em um hospital particular, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. A transferência ocorreu por meio de uma decisão judicial, dada na última quarta-feira (13). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Escafura irá se submeter à cirurgia com médicos particulares e todas as despesas são por conta dele.



Ainda conforme a Seap, a decisão judicial determina que policiais penais custodiem Escafura no hospital particular até ele receber alta. Piruinha fraturou o fêmur após sofrer uma queda enquanto tomava banho na unidade prisional Casa do Albergado - Crispin Ventino, em Benfica, no final do mês de maio.

Em sua decisão, o juiz Alexandre Teixeira informou que o atestado médico assinado pelo diretor geral da UPA que funciona em Gericinó confirmou que o "paciente idoso, deverá ser submetido à cirurgia ortopédica de autoplastia total de quadril" e que "deverá ser internado em CTI para pré-operatório e pós-operatório, devido a sua idade avançada e o porte desta cirurgia". O contraventor foi preso em maio durante operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) junto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ). O bicheiro estava em sua casa, no bairro da Abolição, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, o segurança de Piruinha, o policial militar Jeckson Lima Pereira, o "Jeck", lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), também foi preso. Afilha do contraventor, Monalliza Neves Escafura, também era um dos alvos da ação policial, mas não foi localizada.Os mandados que levaram à prisão do bicheiro e de seu segurança foram expedidos pelo III Tribunal do Júri da Comarca da Capital, a partir de denúncia do Gaeco pelo homicídio de Natalino José do Nascimento Espíndola, conhecido como Neto. De acordo com as investigações, no dia 23 de julho de 2021, Jeck matou o homem a tiros. O militar estava em um carro preto, com placa adulterada, que foi visto circulando pela região por vários dias.Segundo a denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima foi morta por não ter pago uma dívida em dinheiro que tinha com contraventores da cidade. A família de Piruinha teria sofrido prejuízos milionários com o empreendimento de Natalino José em uma construtora. Atual "gestora" dos negócios da família Escafura, Monaliza passou a buscar, sem sucesso, o ressarcimento dos prejuízos.Piruinha exerce, há décadas, o domínio do jogo do bicho em diversas regiões da capital fluminense, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma. Caruzzo ainda arrenda outras áreas para exploração de jogos de azar para outros contraventores, como as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e Praça Seca. Pelo Ministério Público, ele é descrito como um "notório contraventor".