Arma falsa utilizada por um dos sequestradores na ação - Divulgação

Publicado 17/07/2022 13:05 | Atualizado 17/07/2022 13:06

Rio- Policiais militares do 3º BPM (Méier) impediram um sequestro no bairro de Pilares, na Zona Norte. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (17), na Rua Ibate. Os agentes faziam patrulha na saída da Linha Amarela, quando um homem gritou de dentro de um veículo que estava sendo sequestrado por dois suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas.



O carro foi cercado, no entanto, um dos bandidos saiu do veículo e apontou uma arma falsa para os policiais. Em seguida, ele foi atingido por um disparo, mas mesmo assim conseguiu fugir para dentro de uma residência em um condomínio. Lá, ele fez um morador de refém, que foi liberado pouco depois. Já o outro criminoso foi preso no local.



O suspeito baleado foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde está internado sob custódia. O quadro dele não foi informado.

O carro roubado foi recuperado, e tanto a vítima do sequestro quanto o morador feito refém passam bem. A arma falsa e um cordão foram apreendidos.



A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).