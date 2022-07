Wilson Vieira saiu cedo de casa para brincar com o neto Théo na Zona Portuária - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Wilson Vieira saiu cedo de casa para brincar com o neto Théo na Zona PortuáriaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/07/2022 13:27 | Atualizado 17/07/2022 13:35

Rio - Com a criançada de férias escolares e dia de céu claro, a manhã deste domingo (17) foi perfeita para um passeio em família na Zona Portuária da cidade. O Boulevard Olímpico, área que vai dos armazéns do Porto até a Praça Mauá revitalizada à época dos Jogos Olímpicos, atraiu dezenas de pessoas. De patins, bicicleta, a pé, turistas e cariocas passearam pela região que também abriga o AquaRio, o Museu do Amanhã e a Riostar, considerada a maior roda-gigante da América Latina.



Morador da Zona Portuária, o editor de vídeo Wilson Vieira, de 56 anos, saiu cedo de casa ao lado do neto Théo, de cinco anos. O menino que vai passar 20 dias de férias ao lado do avô, gosta muito de passear pela região. "Quando ele me viu lavando o carro, começou a chorar dizendo que queria ir para o Boulevard. Aqui ele anda de bicicleta, joga bola e se diverte nos brinquedos. Deixei o carro para depois, e fui passear com ele", contou Vieira.



A visita à maior roda-gigante da América Latina, a Rio Star, com 88 metros de altura e 54 gôndolas com capacidade para até oito pessoas, foi bastante procurada para quem queria aproveitar a vista da região. Mesmo quem não se arriscava a embarcar na atração, não deixou de passar pelo local para conhecer a roda-gigante. A monitora de informática, Luana Moura, de 30 anos, registrava fotos da atração ao lado do marido, dois filhos e uma sobrinha.



Do alto da Rio Star, o visitante pode curtir pontos turísticos como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Relógio da Central do Brasil, a Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói, a Cidade do Samba, o Morro da Providência e o Museu do Amanhã. A atração abre todos os dias das 10h às 18h. O ingresso custa R$ 35 estudante e R$ 59 para o adulto.

Maior aquário da América Latina



A família de Luana Moura, que veio de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, também aproveitou o domingo para visitar o AquaRio, com 26 mil metros quadrados e 4,5 milhões de litros d’água, é considerado o maior aquário da América Latina. Entre os dias 17 e 31 de julho, a atração funciona de segunda a sexta das 9h às 16h. Sábado, domingo e feriado das 9h às 17h. Os ingressos custam a partir de R$ 70 ( individual).



"As crianças amaram e ficaram encantadas quando passamos pelo túnel onde podemos ver os tubarões. Foi um passeio incrível. Planejamos esse dia, desde a semana passada, para aproveitar as férias das crianças", contou Luana.

Moradora de Jacarepaguá, na Zona Oeste, Rayssa de Oliveira Alves, de 32 anos, estava acompanhada do namorado e da filha dele quando visitaram o Aquario. Era um desejo dos três que estavam ansiosos antes da entrada no local: “O dia está incrível. Queremos aproveitar”.

De Volta Redonda, no Sul Fluminense, Sandra Aparecida Teixeira, de 32 anos, saiu cedo da sua cidade em uma excursão para o AquaRio. Ao lado dos filhos e da sobrinha e do bebê dela, Sandra estava muito feliz como passeio. Eles também aproveitaram os brinquedos infantis na região para o divertimento das crianças.



"As crianças e o bebê da minha sobrinha ficaram deslumbrados. O sol está contribuindo para o nosso passeio", empolgou-se Sandra.



O Mural Etnias, um grafite gigante pintado pelo artista Eduardo Kobra, fica entre o AquaRio e o Museu do Amanhã, também serviu de cenário para muitas fotografias. Já quem ainda estiver no Rio, na próxima terça-feira (19), o Museu do Amanhã recebe a exposição ‘Amazônia’, de Sebastião Salgado. As imagens estão distribuídas em núcleos temáticos, relevando o refinamento e a engenhosidade dos povos da região. A exposição fica em cartaz até o dia 29 de janeiro, de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 30 e às terças-feiras a entrada é gratuita.

Tradição em família



Outra opção de lazer, sem que seja necessário pagar a entrada, é o parque Quinta da Boa Vista, na Zona Norte da cidade. O local, já foi residência da Família Real Portuguesa e seus jardins foram projetados pelo paisagista francês Auguste Glaziou, é uma boa para quem gosta de unir a natureza com a diversão. Na tradicional área de lazer da cidade, é possível fazer picnic, andar de bicicleta, triciclo e ainda é vizinho do zoológico do Rio.

*Com Reginaldo Pimenta