O espaço é administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - Filipe Dutra/Fundação Cecierj

O espaço é administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e InovaçãoFilipe Dutra/Fundação Cecierj

Publicado 19/07/2022 13:34

Rio - O Museu Ciência e Vida, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, preparou uma série de atividades para as férias escolares entre os dias 19 a 28 de julho, das 13h30 às 15h30. As oficinas vão ser oferecidas para até 30 crianças, no máximo, em cada horário. Para garantir a vaga, menores e seus responsáveis devem chegar 30 minutos antes para pegar a senha de entrada.

O espaço, administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, reabriu para o público em 1º de julho, quando comemorou 12 anos de sua inauguração. O Museu Ciência e Vida está localizado na Rua Aílton da Costa, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

Veja o tema de cada oficina

Terça-feira - 19/07

Astrobingo Cultural: os participantes vão aprender um pouco mais sobre alguns conceitos de astronomia por meio de um bingo cultural e divertido. Classificação: 7 a 10 anos.



Quarta-feira - 20/07

Viagem contra o tempo: com um jogo divertido, que une astronomia e palavras, será feita uma gincana na qual as crianças vão aprender que olhar para o passado também é olhar para o céu. Classificação: 7 a 10 anos.



Quinta-feira - 21/07

Meu amigo dinossauro: com base no livro “Meu amigo dinossauro”, as crianças vão ouvir histórias sobre esses grandes animais que habitaram a Terra, além de conversarmos sobre os bichos das florestas brasileiras e os que estão ameaçados de extinção. Classificação: 4 a 10 anos.



Sexta-feira - 22/07

Tempo geológico, editando histórias: serão discutidas as questões referentes ao tempo geológico, como a transformação da fauna e flora ao longo da vida na Terra e os processos de extinção e surgimento de alguns seres. Durante a atividade, os participantes vão se divertir construindo uma pequena revista (fanzine). Classificação: 7 a 15 anos.



Terça-feira - 26/07

Conhecendo nosso corpo: A oficina vai explorar a percepção, criatividade e movimento das crianças para que, por meio de uma brincadeira, possam aprender mais sobre seus ossos, movimentos, órgãos e suas funções. Classificação: 7 a 12 anos.



Quarta-feira - 27/07

Brincando de cientista, avião de papel: vão ser desvendados os porquês da planagem do avião, como a forma, o mecanismo de lançamento, o peso e o vento apresentando noções de equilíbrio no ar. E, claro, confeccionar aviões e testar vários modelos. Classificação: 7 a 10 anos.



Quinta-feira - 28/07

LED CARD: as crianças vão montar um circuito elétrico usando papel e conhecendo os componentes de um circuito e a função de cada um deles. Classificação: 7 a 12 anos.