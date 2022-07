Promovido pela Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), o prêmio foi entregue pela primeira vez no ano passado - Divulgação/Prefeitura do Rio

Promovido pela Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), o prêmio foi entregue pela primeira vez no ano passadoDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 20/07/2022 12:34

Rio - As inscrições para o Prêmio Edson Luís, que homenageia jovens talentos do Rio, teve suas inscrições prorrogadas até a próxima quarta-feira (27). Na competição, jovens da cidade que desenvolvem iniciativas inovadoras nas áreas de esporte, cultura, educação, inovação social, sustentabilidade, empreendedorismo, ciência e tecnologia, diversidade, inclusão, comunicação e ativismo podem se inscrever na 2ª edição da premiação. Serão escolhidos nove vencedores, de 15 a 29 anos.

Promovido pela Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), o prêmio foi entregue pela primeira vez no ano passado. Para participar, basta estar na faixa etária indicada, ser morador da capital e ter desenvolvido, sozinho ou em grupo, alguma iniciativa nas temáticas concorrentes. O trabalho deve ter sido implementado há pelo menos um ano da data de abertura das inscrições (12).

Os candidatos podem se inscrever no link e, entre os dias 8 e 17 de agosto, a população escolherá a iniciativa preferida no site Data.JUV. Os vencedores receberão troféu e certificado.

Edson Luís de Lima Souto foi um secundarista morto pela Ditadura Militar em 1968, no Rio, por protestar contra o aumento dos preços no Calabouço, restaurante que oferecia comida a baixo custo a estudantes. A sua morte gerou muitas manifestações no país, e sua luta marcou gerações.