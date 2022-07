Familiares e amigos lamentaram a morte repentina de Suzete e Arthur nas redes sociais - Fellipe

Familiares e amigos lamentaram a morte repentina de Suzete e Arthur nas redes sociaisFellipe

Publicado 22/07/2022 10:33 | Atualizado 22/07/2022 10:59

Rio - O menino Arthur Oliveira, de 7 anos, e sua avó, a professora Suzete Oliveira, 55, que morreram após se afogarem no mar do Recreio, serão sepultados nesta sexta-feira (22), no Cemitério Parque dos Pinheiros, na cidade de São Paulo. A despedida está marcada para o final da tarde.

fotogaleria

Nas redes sociais, amigos lamentaram a tragédia. "Como se explica esse amor entre uma avó e um neto? Uma ligação que está além do nosso entendimento, e assim eles se despedem de nós deixando imensa saudade. Partiram fazendo o que amavam, levaremos em nossos corações toda a alegria e ensinamento que nos deixaram. Dois amores que viveram intensamente sua trajetória aqui na terra", escreveu a irmã de Suzete, Zuleide Oliveira.

A escola onde a professora trabalhava, EMEF Primo Pascoli Melaré, também publicou nas redes sociais uma nota de pesar comunicando o falecimento. "Manifestamos nossas condolências pela amiga e professora e estendemos nosso apoio para toda família", dizia o comunicado.

Na tarde da última terça-feira (19), Suzete, o neto e seu filho, Guilherme Oliveira, tomavam banho da Praia do Secreto, quando foram arrastados pelo mar do Recreio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h20 para socorrê-los, e desde então as buscas não pararam.

Suzete foi socorrida no mesmo dia e levada em estado grave para o Miguel Couto, no Leblon. A informação da morte da avó foi confirmada pela Secretária Municipal de Saúde, na manhã desta quinta-feira (21).

O corpo de Arthur foi encontrado no mesmo dia da morte da avó, no canal entre a Praia da Macumba e a Praia do Secreto. O corpo foi levado para o Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca e, em seguida, encaminhado ao Instituto Médico Legal, no Centro.

Já o filho de Suzete, Guilherme Oliveira, 18, que estava internado no Hospital Lourenço Jorge, recebeu alta na última quarta-feira (20).