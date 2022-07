Um criminoso foi atingido pelo policial e morreu no local, no interior do veículo - Divulgação/PRF

Um criminoso foi atingido pelo policial e morreu no local, no interior do veículoDivulgação/PRF

Publicado 22/07/2022 11:09 | Atualizado 22/07/2022 11:15

Rio- Um agente aposentado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi baleado durante uma tentativa de assalto na Rua Avenida Manoel Duarte, em Rio Bonito, na Região Metropolitana, na manhã desta sexta-feira (22). Ao ser abordado, o agente reagiu ao ataque e matou um dos criminosos. Outros dois assaltantes que também participaram da ação conseguiram fugir, sendo um deles baleado. O policial foi atingido na perna, mas o estado de saúde dele é estável.



De acordo com a PRF, o agente, identificado apenas como Fernando, estava com seu carro, uma L200, parado na Avenida Manoel Duarte, quando foi interceptado por três criminosos que estavam em veículo Siena.

O agente estava com seu carro, uma L200, parado na Avenida Manoel Duarte, quando foi interceptado por três criminosos que estavam em veículo Siena Divulgação/PRF



O policial trocou tiros com os criminosos e um deles morreu no local, no interior do veículo, enquanto os outros fugiram a pé. O veículo usado pelos assaltantes possui registro de roubo.



Fernando, após ser atingido na perna, foi encaminhado ao Hospital de Darcy Vargas, em Rio Bonito, e não corre risco de vida. A equipe da PRF fez buscas na localidade mas não localizou os outros assaltantes.



A Polícia Militar assumiu a ocorrência, que foi apresentada na 119ªDP (Rio Bonito). O policial trocou tiros com os criminosos e um deles morreu no local, no interior do veículo, enquanto os outros fugiram a pé. O veículo usado pelos assaltantes possui registro de roubo.Fernando, após ser atingido na perna, foi encaminhado ao Hospital de Darcy Vargas, em Rio Bonito, e não corre risco de vida. A equipe da PRF fez buscas na localidade mas não localizou os outros assaltantes.A Polícia Militar assumiu a ocorrência, que foi apresentada na 119ªDP (Rio Bonito).