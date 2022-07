Anúncio foi feito às vésperas do aniversário de 41 anos do bairro, no sábado (23) - Beth Santos

Publicado 22/07/2022 13:24 | Atualizado 22/07/2022 13:43

Rio- A orla da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, vai passar por obras de recuperação. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes, nesta sexta-feira (22), véspera do aniversário de 41 anos do bairro. A meta é revitalizar também quiosques e o calçadão até o verão de 2023.



"São trechos que foram mais afetados pelas ressacas dos últimos anos, desde o fim de 2019. Vamos revitalizar quiosques e recuperar a calçada danificada. Também será restabelecida a vegetação de restinga dessa parte da orla. É uma obra com prazo de seis meses, devemos entregar tudo pronto no próximo verão", prometeu Eduardo Paes.



Serão investidos R$ 10,6 milhões na revitalização, que se estenderá por cinco quilômetros do calçadão, entre os postos 3 e 8, além de diversas obras de melhorias, como a reestruturação de passeios e pavimentos danificados.



As obras trarão mais segurança para moradores e turistas ao promover a estabilização do local, segundo a secretária municipal de Infraestrutura, Jessica Trairi. "Conseguimos tirar do papel essa obra tão esperada pela população, principalmente para quem costuma frequentar a praia da Barra da Tijuca. É um projeto que, além de proporcionar melhorias na urbanização, vai trazer mais segurança para todos", contou.



O subprefeito da Barra da Tijuca Raphael Lima comemora a revitalização. "Essa obra é mais do que um presente para a Barra, é um compromisso da Prefeitura de zelar pela cidade. Precisamos recuperar a orla, o calçadão que foi danificado pelas ressacas. Temos ainda uma área da Praia da Reserva com decks e muretas destruídos. Vamos revitalizar tudo isso e entregar para a população uma orla nova", afirmou.

Decks reestruturados



A prefeitura também vai investir cerca de R$ 533 mil na recuperação dos decks da Praia da Reserva. Os serviços serão executados pela Secretaria de Conservação. Anna Laura Secco, secretária da pasta, cita algumas das obras esperadas: "São oito decks que estão muito deteriorados. A madeira vai ser toda trocada por paralelepípedos. Além disso, vamos recompor os mourões que cercam a vegetação e instalar fradinhos para impedir que os carros estacionem nas calçadas", explicou.