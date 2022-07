Maestro Henrique Morelenbaum - Divulgação

Publicado 22/07/2022 13:41 | Atualizado 22/07/2022 13:44

Rio - O maestro Henrique Morelenbaum morreu na manhã desta sexta-feira (22), aos 90 anos. A informação foi divulgada pelo filho e também maestro Jaques Morelenbaum, em uma publicação no Instagram. A causa da morte ainda não foi revelada.

"Meu querido pai, Henrique, passou esta manhã para um plano mais suave do campo espiritual", escreveu Jaques. "Agradeço ao meu pai por todo o carinho, o legado de busca incessante de conhecimento e de evolução, de justiça e amor, de amor à música e à arte em geral como forma de construção da beleza espiritual. Saudades eternas", completou.

Nascido na Polônia, Saul Hertz Lorelenbaum é o nome de registro do músico. Ele veio para o Brasil com três anos, se naturalizou brasileiro aos 16 e se tornou um dos grandes maestros do país, construindo uma carreira musical lendária. Foi violista, regente da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e também do Coral do Instituto Israelita Brasileiro. Morelenbaum era membro da Academia Brasileira de Música, ocupando a cadeira de número 16. Além disso, ele também foi professor de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e comandou a Sala Cecília Meireles nos anos 60 e entre 1987 a 1991.

A causa da morte do maestro ainda não foi revelada. O enterro será nesta sexta-feira (22), às 13h30, no Cemitério Israelita de Vila Rosali, em São João do Meriti.