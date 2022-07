Bijuterias desenvolvidas pelos pacientes do Caps Neusa Santos de Souza - Divulgação

Bijuterias desenvolvidas pelos pacientes do Caps Neusa Santos de SouzaDivulgação

Publicado 25/07/2022 07:00

Rio - As bijuterias fizeram F.C. voltar a sorrir. Paciente do Centro de Atenção Psicossocial Neusa Santos de Souza (Caps) de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, ela sofre com um tipo de transtorno mental e participa da Oficina Terapêutica de Bijuterias.

O projeto tem dado um novo sentido para a recuperação de F.C. Além do tratamento ambulatorial e medicamentoso, ela participa das ações de integração social, uma estratégia de cuidado e socialização implementado pelos profissionais do Caps.

"O Caps é um local para cuidados intensivos em saúde mental que demandam acompanhamento não só do uso das medicações, mas também das relações sociais, de trabalho, lazer e cultura da vida das pessoas atendidas. Portanto, é um equipamento psicossocial para pessoas que, por uma série de motivos, estão com os laços sociais fragmentados ou em situação vulnerável", explica Matheus Pereira, diretor do CAPS de Senador Camará.

Ele conta que a criação de bijuterias é feita pelos próprios pacientes e são parte do programa de inclusão através de renda. "Essa oficina é realizada na Areninha Gilberto Gil, em Realengo, acolhendo tanto usuários do Caps quanto da comunidade. A oficina já está rendendo frutos e, mês passado, foi feita a primeira divisão gerada pela renda da venda das 'bijus'. Um momento muito importante para eles, pois é um retorno financeiro pelas horas trabalhadas na oficina. F. C. estava alegre e nos disse que pela primeira vez vai poder comprar um presente para a amiga", relata Pereira.

A Oficina Terapêutica de Bijuterias é realizada na Areninha Gilberto Gil, em Realengo, acolhendo tanto usuários do Caps quanto da comunidade. O programa está dando tão certo que foi criado um desenho que vai passar a ser a marca das bijuterias: "Miçangas da Neusa". Essa marca ganhou um perfil no Instagram para vendas e encomendas e tem tudo para cair no gosto do público.

O Caps Neusa Santos Souza também oferece outras atividades em espaços comunitários. São elas: Redução de Danos, Neusa Pelada (Futebol), Oficina de Percussão do Bloco Zona Mental, REP (Ritmo e Poesia), Agenda Cultural, Oficina de Mulheres, Violão e Bijuteria. Em busca de melhorias, usuários e familiares participam das decisões sobre o funcionamento do serviço.