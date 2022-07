Trens com novos horários nos ramais Santa Cruz e Japeri nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 25/07/2022 06:45

Rio - A Supervia funciona com novos horários a partir desta segunda-feira (25), nos ramais Santa Cruz e Japeri, por conta da ampliação de viagens expressas. A grade pretende facilitar a regularidade da manutenção dos intervalos e o planejamento das viagens dos passageiros.



No último dia 11, a grade já havia sido alterada com o retorno do serviço expresso no ramal Santa Cruz nos dias úteis, e com novos horários em Deodoro.



De acordo com a Supervia, o objetivo da mudança visa atender a mais clientes nos horários em que mais precisam, a partir de estudos de demanda realizados pela concessionária.



A partir desta segunda, os trens expressos vão partir da estação Santa Cruz com destino à Central do Brasil entre 4h e 6h25. Já as viagens expressas da Central do Brasil para Santa Cruz vão ocorrer das 16h40 às 19h.



As viagens paradoras de Campo Grande para Central do Brasil permanecem programadas entre 5h35 e 7h55, e terão duas viagens da Central do Brasil para Campo Grande no início da noite, entre 18h45 e 19h.



A concessionária reforça que no trecho entre Santa Cruz e Deodoro, o trem expresso para em todas as estações. No trecho entre Deodoro e Central do Brasil, o trem para somente nas estações Madureira, Olímpica de Engenho de Dentro, Maracanã, São Cristóvão e Central do Brasil.



Já no ramal Deodoro, serão quatro viagens paradoras partindo da estação Deodoro para Central do Brasil entre 5h30 e 7h18, e cinco da Central do Brasil para Deodoro entre 17h15 e 18h35.



No ramal Japeri, do início da operação até 9h05, os trens partindo da Central do Brasil para Japeri vão circular como paradores. No sentido contrário, os trens também circularão como paradores das 14h05 até o fim da operação.



As viagens expressas de Nova Iguaçu para Central do Brasil permanecem programadas entre 5h35 e 7h35. Além dessas viagens, terão quatro trens expressos partindo da estação Queimados para Central do Brasil entre 5h30 e 7h30.

Para quem tem dúvidas, é possível fazer a consulta dos intervalos na ferramenta "Planeje a Sua Viagem". No site ou aplicativo, ou pela Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.