Luciene Moura Pedra é suspeita de matar a mãe. Tentou fugir pelo aeroporto do Galeão mas foi capturada e encaminhada para o Hospital do Pinel - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 26/07/2022 18:50 | Atualizado 27/07/2022 14:36

Rio - Nesta terça-feira (26), Luciene Moura Pedra, acusada de matar a própria mãe, no dia 11 deste mês, na Zona Oeste do Rio, foi presa após receber alta médica do Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, Luciene foi detida por policiais militares no mesmo dia do crime, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, enquanto tentava embarcar rumo à Irlanda. Ela foi autuada em flagrante e, por ordem judicial, conduzida ao Hospital Psiquiátrico em Botafogo, na Zona Sul.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados pela outra filha da vítima, no dia do crime, para uma ocorrência na Rua Araticum, no Anil, em Jacarepaguá. A residência foi encontrada revirada e com marcas de sangue. A vítima estava debaixo da cama e apresentava várias lesões provocadas por arma branca. Luciene teria cometido o crime durante um surto psicótico.