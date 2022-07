Na foto, os veículos que estavam em processo de clonagem - Reprodução/TV Globo

Publicado 27/07/2022 14:22

Rio - O proprietário de uma ferro-velho foi preso em flagrante por policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) nesta terça-feira (26) pelo crime de receptação qualificada. O estabelecimento fica localizado em Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O homem foi capturado em casa, no bairro Pacheco, na mesma cidade, após um trabalho de inteligência e monitoramento da delegacia.



O suspeito é acusado pela Polícia Civil de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos para clonagem e teria a função de realizar as adulterações nos automóveis, além de vender as peças. As investigações apontaram que ele usava o quintal da sua residência para executar as modificações nos carros roubados pela organização criminosa.



De acordo com os agentes, na casa do homem, foi localizado um automóvel com as mesmas características de um outro emplacado, no último sábado (23), no estado de Minas Gerais. Ele confirmou que estava em processo de clonagem.

Um segundo carro, que seria de propriedade da esposa do preso, também foi apreendido para perícia. Os policiais encontraram, ainda, diversas placas de identificação de veículos no local.