Prefeitura entrega 241 cartões do programa 'Prato Feito Carioca' na Cidade NovaDivulgação

Publicado 27/07/2022 13:20

Rio - A Prefeitura do Rio distribuiu, nesta quarta-feira (27), 241 cartões do programa 'Prato Feito Carioca' a trabalhadores informais na Cidade Nova, Centro do Rio. O programa foi criado pela Prefeitura para reduzir os efeitos da pandemia e da crise econômica sobre a população da cidade.

"Uma pessoa que tem emprego formal no Brasil, pelas leis trabalhistas, recebe uma série de direitos, entre eles o vale-refeição. O que buscamos ajudar neste momento? Trazemos para os trabalhadores informais o cartão Prato Feito Carioca que, na prática, é o vale-refeição de vocês. É um valor de R$ 242 por mês para as pessoas utilizarem nos estabelecimentos credenciados ", explicou o prefeito Eduardo Paes (PSD), que esteve presente no evento desta quarta.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, os beneficiários são trabalhadores informais inscritos no CadÚnico, que é o cadastro de programas sociais federais, com renda mensal per capita entre R$ 105 e R$ 210.

Desde o início do programa, um total de 3.135 cartões foram distribuídos para trabalhadores informais de Madureira, Pavuna, Ramos, Vila Isabel, Jacarepaguá e Jacarezinho. Nesta sexta-feira (29), mais 1.624 cartões serão entregues em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Até o fim de julho, cinco mil cartões chegarão às mãos de trabalhadores informais de toda a cidade, de acordo com a Prefeitura.

As inscrições para o cartão magnético Prato Feito Carioca foram realizadas em abril em plataforma digital. A seleção dos beneficiários foi feita por ordem de inscrição, e a lista foi publicada no Diário Oficial. O custo de cada refeição é subsidiado pela Prefeitura. O usuário pode comer, tanto no estabelecimento, como levar a quentinha para onde quiser.

Cozinhas comunitárias

O programa Prato Feito Carioca também está implantando as Cozinhas Comunitárias Cariocas. Onze delas começaram a funcionar entre os dias 21 e 30 de junho e serviram, até a última sexta-feira (22), um total de 53.600 refeições. O programa é voltado para famílias vulneráveis com renda mensal per capita de até R$ 105, inscritas no CadÚnico. Cada cozinha disponibiliza 5,6 mil refeições por mês na própria comunidade onde vive o beneficiário.

Segundo a Secretaria, a alimentação oferecida tanto na Cozinha Comunitária Carioca quanto no Cartão Prato Feito Carioca é balanceada, de acordo com orientações da equipe de nutricionistas, do órgão. A equipe técnica orienta e supervisiona constantemente a qualidade das refeições servidas.