Homem foi preso por policiais da 141ªDP (São Fidélis) em Campos dos Goytacazes - Reprodução

Publicado 27/07/2022 11:30

Rio - Um professor de inglês, de 41 anos, foi preso nesta terça-feira (26) suspeito de estupro de vulnerável contra seus alunos, por policiais da 141ª DP (São Fidélis), no Norte Fluminense. De acordo com reportagem do "Bom Dia Rio", da TV Globo, o suspeito atuava em uma escola da rede municipal de São Fidélis, mas a prisão ocorreu no bairro Parque Jardim Carioca, em Campos dos Goytacazes, onde mora.

Após a expedição da ordem judicial de prisão, agentes do Grupo de Investigação Criminal (GIC) da Delegacia de São Fidélis comandados pelo delegado titular Rodrigo Maia cumpriram o mandado.

"Desde abril de 2022, em diversas ocasiões distintas, o preso prevalecendo-se da qualidade de professor das vítimas, e, portanto, tendo autoridades sobre elas, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com dois adolescentes de 13 anos. Em relação ao terceiro fato que envolve um adolescente de 15 anos, o professor submeteu, induziu ou atraiu à prostituição ou outra forma de exploração sexual a vítima", disse o delegado.

Segundo as investigações, a operação começou após denúncias recebidas pela diretora e pela orientadora de uma escola municipal, feitas por um colega de uma das vítimas, informando que estava acontecendo o abuso sexual. O delegado ainda relatou que o suspeitou alegou não ter conhecimento da idade de uma das vítimas.

"Fomos procurados por profissionais da escola comunicando os fatos e relatando que alunas também disseram que o professor estava presenteando com telefone e roupa os alunos que ele abusava sexualmente. Em sede policial, o homem confirmou a prática dos delitos quanto a dois adolescentes, disse que deu presentes a ambos, tais como roupas, lanches e telefone, mas negou que tivesse ciência da idade de um deles", contou o delegado.

A Polícia Civil concluiu que os abusos ocorriam quando o professor dava carona aos estudantes. O preso está à disposição da Justiça e aguarda a audiência de custódia.

A Prefeitura de São Fidélis se manifestou sobre o caso e informou que a Secretaria de Educação recebeu denúncias por parte dos gestores da escola e que imediatamente acionou a delegacia de polícia que passou a cuidar do caso. Já a A Secretaria Municipal de Educação informa que está acompanhando, junto com o Conselho Tutelar de São Fidélis, as vítimas e familiares.

A corregedoria geral do município, a partir da ocorrência e juntamente com a comissão de inquéritos administrativos. afastou o servidor de suas funções, inclusive proibindo-o de ter acesso as dependências do local de trabalho.