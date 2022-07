Durante o sepultamento, Lucimara Dias, mãe de Yzabelly estava muito emocionada e precisou ser amparada por outros familiares - Vanessa Ataliba/Agência O DIA

Publicado 27/07/2022 14:07 | Atualizado 27/07/2022 14:07

Rio- “Eu preferia morrer do que ver a morte dos meus filhos”. O desabafo é de Lucimara Dias, mãe de Yzabelli de Oliveira , 18 anos, que encontrada morta , sem roupa, em uma área de mata, às margens de uma estrada em Maricá, nesta terça-feira (26). O corpo da vítima, que estava desaparecida há uma semana, foi enterrado nesta quarta-feira (27) no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

Durante o sepultamento, Lucimara estava muito emocionada e precisou ser amparada por outros familiares. Aos gritos, ela afirmou não saber como seguir com a vida sem a sua filha. O pai da vítima, abalado, chegou a ficar, sozinho, diante da lápide de Yzabelli após o enterro. Ele não quis dar entrevistas.



“Sou uma mulher digna, trabalhadora, todo mundo sabe da minha trajetória com os meus filhos. Se for preciso eu dou a minha vida pela deles. Tenho dois filhos, tenho um neto, ela não merecia isso, eu não merecia isso. Eu não esperei [notícias] dentro de casa, eu corri atrás, eu sou uma mãe digna, eu mato e morro se for preciso pelos meus filhos. Agora, o que vai ser de mim sem a minha filha?”, lamentou Luciana.

A mãe da jovem fez, ainda, um apelo para que as autoridades não deixem que a filha dela seja mais um caso sem solução. “Hoje foi a minha filha, amanhã vai ser a filha de outra pessoa e por aí se vai. O criminoso vai para trás das grades, entra pela porta da frente e sai pela porta de trás. Autoridade, eu quero uma resposta, eu não quero que minha filha seja mais um caso”, cobrou.



Buscas



De acordo com a mãe, a filha saiu para comprar um lanche no distrito vizinho, em Inoã, entre 19h e 20h, do último dia 19, mas não retornou.



Lucimara contou ainda que no dia que a filha desapareceu, antes de sair de casa, ela havia arrumado a roupa para trabalhar no dia seguinte. Yzabelli trabalhava em um posto de gasolina. Ela era moradora de São Gonçalo, cidade vizinha.



“A minha filha era uma pessoa trabalhadora, ela morava em São Gonçalo. Se ela tivesse aqui não tinha acontecido isso, eu tirei minha filha daqui pra levar e trazer ela e agora eu tô enterrando. Se a gente tivesse dentro de uma comunidade, isso não tinha acontecido”, lamentou.

Movimento de Mulheres Juntas por Maricá

Familiares pedem justiça durante o enterro da jovem Yzabelli de Oliveira, encontrada morta em uma área de Mata, na Estrada dos Caujeiros, em Itaipuaçu, Maricá.



Líder do Movimento Mulheres Juntas por Maricá, a advogada Ingrid Menendes esteve no enterro e puxou junto aos familiares um grito de justiça por Yzabeli. "Esse crime que poderia ser evitado, foi uma tragédia anunciada", disse.



O Movimento reivindica um maior efetivo de policiais civis em Maricá, além de um Núcleo de Atendimento à Mulher e um IML no município. Nesta quinta (28), membros da ONG e familiares da vítima pretendem se reunir em forma de protesto em frente à 82ªDP (Maricá) em prol de justiça.