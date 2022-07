A vítima deixa dois filhos, uma de seis meses e outro de cinco anos - Rede Social

Publicado 27/07/2022 08:11 | Atualizado 27/07/2022 09:11

Rio - Será sepultado na tarde desta quarta-feira (27), o corpo de Sarah Jersey Nazareth Pereira, de 23 anos, no Cemitério de São Francisco de Paula, no Catumbi, na Região Central do Rio. A jovem foi morta a tiros pelo ex-namorado nesta terça-feira (26), dentro de um apartamento , na Rua Tadeu Kosciusko, 74, perto da esquina com a Rua Riachuelo, no Centro da cidade.Nas redes sociais, Samara Pereira, irmã da vítima, pediu para que as pessoas que fossem para o velório, escolhessem peças de roupas coloridas e claras em homenagem à Sarah. Em tom de despedida, escreveu uma mensagem para ela."Éramos uma só para tudo, com nossos baixos e altos, minha melhor amiga, minha companheira de cachaça. Com nós duas não tinha hora ruim. Me desculpa, irmã, me perdoa por dessa vez eu não conseguir te proteger, como as milhares das outras. Sempre e para sempre iremos ser eu e você!", postou. Queven da Silva e Silva, 26 anos, ex-namorado da vítima, confessou o crime após ser preso . Em vídeo, ele diz ter descido o morro, enquadrado um mototáxi para levá-lo até o local, o ameaçando com uma pistola. Ele ainda alega ter chegado ao apartamento atirando. "Dei um tiro na portão e subi, dei outro tiro na porta. Quando entrei no quarto, estava minha filha e meu filho deitados e outro cara lá, pelado. Ela tinha corrido para o quarto da irmã dela. Pedi para a irmã dela sair e matei ela. Dei muitos tiros, joguei a arma fora no Rio Comprido", disse Queven a policiais.