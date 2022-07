A exposição ficará abrigada no saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia - Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio

A exposição ficará abrigada no saguão do Palácio Pedro Ernesto, na CinelândiaRenan Olaz/Câmara Municipal do Rio

Publicado 27/07/2022 09:02

Rio - A Câmara Municipal do Rio inaugurou nesta terça-feira (26) a exposição "Santa Cruz: um Bairro Imperial no Bicentenário da Independência do Brasil". A ação tem como objetivo celebrar a sanção da lei que reconhece Santa Cruz como o segundo Bairro Imperial da cidade. O primeiro é São Cristóvão.

Gratuita, a mostra ficará abrigada no saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, até o dia 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. O público poderá apreciar 16 lâminas com fotos e informações sobre a importância do bairro para a cidade.

O evento é organizado pelo movimento Descubra Santa Cruz RJ, em parceria com o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz (NOPH) e o Santa Cruz Shopping.



Durante a inauguração da exposição, o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado, entregou à Andressa Lobo, uma das criadoras do projeto Descubra Santa Cruz RJ, uma placa com informações sobre a lei aprovada.



“É muito bom ocupar a Casa do Povo, que agora recebe a nossa história e vai reproduzi-la aos visitantes que frequentam o centro do Rio. Através da exposição, eles vão poder conhecer um pouco mais o nosso bairro e descobrir que a história do Rio de Janeiro não está restrita ao centro ou a Zona Sul. Na Zona Oeste, temos também muita história para contar”, destacou Andressa Lobo.



Coordenador geral do NOPH, Bruno Almeida reforçou a importância do reconhecimento do bairro pelo legislativo carioca. “É um momento histórico trazer para o Palácio Pedro Ernesto uma exposição sobre Santa Cruz e sobre seu papel no processo da Independência do Brasil”.



A lei é de autoria dos vereadores Carlo Caiado, Cesar Maia (PSDB), Dr. Marcos Paulo (PSOL), Luciano Medeiros (PSD), Wellington Dias (PDT), Felipe Boró (Patriota), Marcio Santos (PTB), William Siri (PSOL), Eliel do Carmo (DC) e Dr. Carlos Eduardo (PDT).



Patrimônios em destaque



Andressa Lobo viu nas comemorações dos 200 anos da Independência, celebrados no próximo dia 7 de setembro, um gancho para destacar toda a memória do bairro onde nasceu e colocá-lo no mapa turístico do Rio. “Em 2008, quando comemoramos os 200 anos da chegada da família real, o bairro de São Cristóvão recebeu o título de Bairro Imperial. Com isso, ele recebeu melhorias de infraestrutura, conservação e transporte”, explica.



Segundo Andressa, sua experiência como guia também mostrou o potencial do bairro. “Sempre que tinha grupo francês era eu quem levava e as pessoas tinham como referência o palácio pintado por Debret, que na verdade é o palácio de Santa Cruz e não o de Petrópolis. Então quando eles chegavam lá ficavam decepcionados porque não encontravam o que buscavam. Mas as agências não autorizavam que Santa Cruz fosse citada porque não era um roteiro que eles vendiam”, conta.



Entre os principais patrimônios que ficam na região de Santa Cruz estão, a antiga Casa de Veraneio da Família Imperial, o antigo Cais Imperial da Baía de Sepetiba, o complexo arquitetônico da Escola Mixta Dom João, as ruínas da Casa do último Vice-Rei do Brasil, a terceira Sede do Matadouro Imperial, o primeiro gerador de energia elétrica afastado do grande centro urbano, a Vila de Operários do Matadouro Imperial e a Fonte Wallace.



Serviço:



Exposição: Santa Cruz: um Bairro Imperial no Bicentenário da Independência do Brasil

Local: Câmara Municipal (Praça Marechal Floriano Peixoto, Cinelândia)

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, até 14 de agosto