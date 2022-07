O corpo de Yzabelli foi encontrado em uma área de mata às margens da Estrada dos Cajueiros, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá - Rede Social

O corpo de Yzabelli foi encontrado em uma área de mata às margens da Estrada dos Cajueiros, no distrito de Itaipuaçu, em MaricáRede Social

Publicado 27/07/2022 10:06 | Atualizado 27/07/2022 10:24





De acordo com a cunhada, que preferiu ser identificada apenas como Karine, Yzabelli saiu da casa onde morava, no bairro Cajueiro, no mesmo município, entre às 19h e 20h no dia 19 de julho para comprar esfihas em uma lanchonete do distrito vizinho, em Inoã.



“Ela saiu de casa em direção ao Habib's e, ela foi pra voltar, trazer esfirra para mãe dela e para o meu filho, mas começou a demorar, e a gente mandou mensagem pra ela 21h30, perguntando, falei que meu filho estava esperando, mas ela não respondia mais”, contou.



Ainda segundo Karine, ela estava acostumada a realizar o percurso de sua casa até a lanchonete. A cunhada lamentou a morte cruel da jovem e ainda abalada relatou que era uma pessoa adorável.



“Ela é uma menina trabalhadora, guerreira, adorável. Todo mundo gostava dela, não tinha rixa com ninguém”, lamentou a cunhada.



A jovem trabalhava em posto de gasolina da região. O corpo será enterrado às 10h45 desta quarta-feira (27) no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.



Investigação



De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), a perícia foi realizada no local e a investigação está em andamento.



Agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói, solicitaram imagens de câmeras de comércios e residências da região para encontrar provas que levem a desvendar o caso.



O aparelho celular da jovem havia sido desligado logo após o sumiço, na noite do último dia 19. Sinais das antenas da região apontam os últimos sinais do telefone próximo ao local onde o corpo foi encontrado, indicando a hipótese de o crime ter ocorrido logo após a jovem ter saído da lanchonete. Rio- “Todo mundo gostava dela”, resumiu a cunhada de Yzabelli Cristinne Souza de Oliveira ao falar sobre a jovem, de 18 anos, que foi encontrada morta, sem roupa, em uma área de mata às margens da Estrada dos Cajueiros, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, nesta terça-feira (26). Ela estava desaparecida há uma semana, após sair para comprar um lanche.De acordo com a cunhada, que preferiu ser identificada apenas como Karine, Yzabelli saiu da casa onde morava, no bairro Cajueiro, no mesmo município, entre às 19h e 20h no dia 19 de julho para comprar esfihas em uma lanchonete do distrito vizinho, em Inoã.“Ela saiu de casa em direção ao Habib's e, ela foi pra voltar, trazer esfirra para mãe dela e para o meu filho, mas começou a demorar, e a gente mandou mensagem pra ela 21h30, perguntando, falei que meu filho estava esperando, mas ela não respondia mais”, contou.Ainda segundo Karine, ela estava acostumada a realizar o percurso de sua casa até a lanchonete. A cunhada lamentou a morte cruel da jovem e ainda abalada relatou que era uma pessoa adorável.“Ela é uma menina trabalhadora, guerreira, adorável. Todo mundo gostava dela, não tinha rixa com ninguém”, lamentou a cunhada.A jovem trabalhava em posto de gasolina da região. O corpo será enterrado às 10h45 desta quarta-feira (27) no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), a perícia foi realizada no local e a investigação está em andamento.Agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói, solicitaram imagens de câmeras de comércios e residências da região para encontrar provas que levem a desvendar o caso.O aparelho celular da jovem havia sido desligado logo após o sumiço, na noite do último dia 19. Sinais das antenas da região apontam os últimos sinais do telefone próximo ao local onde o corpo foi encontrado, indicando a hipótese de o crime ter ocorrido logo após a jovem ter saído da lanchonete.

Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou ao SDP, em Niterói, pelos telefones 2718-5361 / 2718-5091 / 2718-5676. As denúncias têm garantias do sigilo e anonimato.



Casos chocantes



Em menos de dois meses, 11 casos de feminicídio foram registrados no estado do Rio. Apenas nesta terça-feira (26), além de Yzabelli, outras duas mulheres foram mortas. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, o estado registrou do mês de janeiro a maio deste ano, 33 casos de feminicídio.

Sarah Jersey Pereira , de 23 anos, foi morta a tiros dentro de um apartamento , na Rua Tadeu Kosciusko, 74, no Centro do Rio, na madrugada desta terça-feira (26). O ex-companheiro da vítima confessou ter atirado várias vezes contra ela. Ele foi preso.