Rio de Janeiro

Jovem morta a tiros por ex-namorado no Centro será enterrada no Cemitério do Catumbi

Sarah Jersey Nazareth Pereira, de 23 anos, morreu nesta segunda-feira. Queven da Silva e Silva, 26 anos, confessou o crime

Publicado 27/07/2022 08:11 | Atualizado há 58 minutos