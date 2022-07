O posto fica localizado no Itanhangui Plaza, na Estrada do Itanhangá - Divulgação

Publicado 27/07/2022 10:16 | Atualizado 27/07/2022 10:28

Rio - O Governo do Estado do Rio inaugurou, em parceria com o Detran-RJ, um posto de atendimento no Itanhangá, Zona Oeste. O objetivo é facilitar a emissão da identificação civil e da carteira de habilitação de moradores das sete favelas assistidas pelo programa na região: Muzema, Tijuquinha, Morro do Banco, Sítio do Pai João, Vila da Paz, Cloro e Recanto da Barra. A expectativa é que sejam realizados cerca de três mil atendimentos por dia.

A iniciativa integra as ações do Cidade Integrada, cuja finalidade é ampliar o acesso a serviços que favoreçam a melhoria da qualidade de vida da população. Para isso, o programa tem promovido importantes ações que contribuem para o desenvolvimento social e econômico, bem como para melhorias da infraestrutura e segurança nas comunidades.

O presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, destacou a importância da iniciativa para colaborar com a promoção da cidadania. "Estamos inaugurando este posto, localizado em um ponto estratégico da região, para facilitar cada vez mais a vida da população e garantir maior possibilidade de acesso à cidadania, além de proporcionar mais comodidade e agilidade no atendimento", afirmou.

O coordenador-executivo do Cidade Integrada e doutorando em Direito da Cidade pela UERJ, Allan Borges, destacou a premissa do programa em favorecer a gestão social no território.

"O registro civil é indispensável para que a população possa alcançar a cidadania, ter o devido acompanhamento dos agentes de saúde e ingressar no mercado de trabalho. A instalação do posto reforça o nosso propósito como um gestor social, com atenção máxima às carências da população, especialmente a parcela mais vulnerável. Queremos que todos tenham acesso garantido aos serviços mais essenciais", informou.