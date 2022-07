Material apreendido pela polícia durante a ação - Divulgação

Publicado 28/07/2022 09:03 | Atualizado 28/07/2022 09:47

Rio - A Polícia Civil encontrou e libertou dois homens, nesta quarta-feira (27), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que estavam sendo mantidos em cárcere privado depois de terem seu veículo roubado em Irajá, na Zona Norte.

No momento do roubo, dois casais estavam dentro do carro e os criminosos deixaram as mulheres no local, levando como eles as outras duas vítimas.

De acordo com o delegado titular da 23ª DP (Méier) Deoclecio Francisco de Assis, que está respondendo pelo caso, duas mulheres o procuraram para denunciar o sequestro.

"Elas informaram que estavam saindo de uma festa, juntamente com dois amigos e que haviam sido abordados por um veículo e que indivíduos encapuzados e armados teriam subtraído seus pertences, inclusive, seus celulares e que os amigos haviam sido sequestrados", informou.

A polícia conseguiu encontrar o cativeiro onde os homens foram escondidos, na Rua Antônio dos Santos, no bairro Vila Itamarati, em Duque de Caxias, a partir do rastreamento do telefone de um deles. Os criminosos teriam pedido um resgate de R$ 100 mil para libertar as vítimas.

No local, ocorreu uma troca de tiros entre policiais e suspeitos, mas ninguém ficou ferido. Um dos criminosos foi preso e o outro conseguiu fugir pela janela do cativeiro. Na fuga, ele roubou um veículo em uma rua próxima à residência.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola, munições, carregadores, um simulacro de pistola, um simulacro de fuzil, algemas, um facão e fardamento militar. O caso está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo).