A droga estava solta em meio a paletes, dentro de um navio de carros - Divulgação/PRF

Publicado 28/07/2022 20:41 | Atualizado 29/07/2022 06:52

Rio- A Polícia Federal apreendeu 175kg de cocaína no interior de um navio cargueiro nesta quinta-feira (28), no Porto do Rio. A embarcação tinha como destino a cidade de Tenerife, na Espanha.

A apreensão ocorreu após uma denúncia sobre a existência de volumes suspeitos no interior do navio por parte da Supervisão de Segurança Portuária do operador logístico que atua no Porto. A droga estava solta em meio a paletes, dentro de um navio de carros. A ação de fiscalização contou com o apoio dos cães farejadores Athos e Drica e foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE).

A droga foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A investigação para identificação dos responsáveis pela remessa do entorpecente prosseguirá na DRE. A pena pelo crime de tráfico transnacional de drogas pode chegar até 15 anos de reclusão.