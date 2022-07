Droga estava escondida dentro da bagagem despachada pelo idoso - Divulgação

Publicado 30/07/2022 07:35

Rio - A Polícia Federal, prendeu em flagrante, na noite desta sexta-feira (29), um idoso de 70 anos que transportava cocaína no fundo falso da bagagem, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

De acordo com os agentes, o homem pretendia embarcar para Malé, capital das Maldivas, em voo com escala em São Paulo e Dubai.

Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga escondida na bagagem despachada pelo estrangeiro.

O preso foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e vai responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.