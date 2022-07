Exército Brasileiro reforçará segurança durante as eleições no Rio - divulgação

Publicado 30/07/2022 12:11

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) aprovou, nesta quinta-feira (28), a convocação das Forças Armadas com o objetivo de prevenir e reprimir ações criminosas que representem risco à normalidade das eleições neste ano. Na sexta-feira, houve uma reunião inaugural do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi), a coalizão que ficará responsável pela segurança do estado nesse período.

De acordo com o TRE-RJ, as ações do grupo incluem a proteção de eleitores, candidatos, servidores, mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral. Além do Exército Brasileiro, o Gaesi também conta com as polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Penal do Rio, além da Guarda Municipal.

A partir do dia que antecede a eleição, a coalização das forças de segurança passa a ficar reunida até o dia posterior à eleição, seja no primeiro ou no segundo turno.