Armas e drogas que foram apreendidas em posse dos suspeitos - Divulgação/PRF

Publicado 30/07/2022 11:54

Rio - Dois homens morrem e outros dois são presos durante ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil, no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Com eles, foram apreendidos um revólver, uma pistola e munições, além de 143 pinos de cocaína, 130 papelotes de erva seca, 32 tabletes de erva seca e 66 sacolés de Crack. A ação ocorreu na última quinta-feira (28).

Policiais Rodoviários Federais teriam recebido informações de um roubo de carga no bairro Saracuruna. Equipes foram até o local e encontraram algumas equipes da Polícia Civil, neste momento parte dos agentes ficou no apoio e outra parte realizou buscas na localidade.

Após ultrapassar uma barricada instalada pelos traficantes, a equipe encontrou dois homens portando armas. De acordo com a PRF, agentes enquadraram os suspeitos e pediram que não fizessem movimentos com as mãos. Como a ordem não foi seguida, os agentes atiraram em direção a eles, que caíram no chão após serem atingidos.

Ao lado deles, foram encontras uma uma pistola Taurus calibre 40 mm com 7 munições e um revólver Rossi calibre 38 mm com 4 munições, além das drogas.

Os dois suspeitos feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentos. A outra parte da equipe em apoio aos policiais civis, realizaram o cumprimento de dois mandados de prisão que estavam em aberto.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.