Manhã será nublada em toda a cidade do RioFábio Costa

Publicado 30/07/2022 08:14 | Atualizado 30/07/2022 08:28

Rio - O tempo no Rio segue instável, no início deste sábado (30), após a passagem de uma frente fria, influenciado pela presença de umidade na atmosfera. O céu fica nublado durante toda a manhã. A temperatura caiu na cidade nesta sexta-feira (29).

Há previsão de chuva fraca isolada em alguns pontos durante toda a manhã. Já durante a tarde, o tempo tende a melhorar. A temperatura no início deste final de semana terá mínima de 14°C e máxima de 25°C, com ventos fracos e moderados.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que a cidade retornou ao estágio de normalidade neste sábado, às 6h, devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas horas, após entrar no estágio de mobilização na sexta-feira durante a tarde

De acordo com o Alerta Rio, neste momento, o Radar do Sumaré não detecta núcleos de chuva em seu raio de alcance. Para as próximas horas, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuviscos/chuva fraca isolada.

O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.