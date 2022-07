Giovanni Quintalla Bezerra, médico anestesista preso em flagrante por estupro - Reginaldo Pimenta

Publicado 30/07/2022 14:07

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) visitam, nesta semana, centros cirúrgicos de diferentes hospitais na Baixada Fluminense. O objetivo é entender se arrumação das salas facilitaria os abusos sexuais supostamente cometidos pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerro, 31 anos.

Os policiais investigam a configuração das salas de cirurgia de hospitais nos municípios de Mesquita e São João de Meriti onde o médico atuou. A Deam também apura as denúncias feitas por outras seis mulheres que foram até a unidade. O primeiro inquérito instaurado pela especializada já foi concluído e enviado ao Ministério Público do Rio

Giovanni é réu no processo e responde por estupro de vulnerável. No momento, ele está preso preventivamente na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.