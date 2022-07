Quadrilha é presa depois de ser investigada por roubar transformadores e postes de luz - Divulgação

Publicado 30/07/2022 14:43 | Atualizado 30/07/2022 14:43

Rio - Sete homens foram presos na manhã deste sábado (30), na Avenida Salvador Allende, próximo ao Rio Centro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, acusados de furtar um transformador da Light avaliado em cerca de R$ 20 mil.



Na ocasião, os suspeitos usavam uniformes falsificados da Light e EPIs, ferramentas usadas especificamente por funcionários da concessionária, cones e um caminhão com munck. Na caçamba do veículo usado pelo grupo, estava o transformador roubado na região do Itanhangá.