Documentários de alunos do projeto foram exibidos em festival em Xerém, Duque de Caxias, Baixada FluminenseDivulgação

Rio - A formatura da primeira turma do projeto "Cinema Leva Eu", uma parceria do Instituto Zeca Pagodinho com a Escola Brasileira de Audiovisual (Ebav), teve a apresentação de cinco documentários produzidos por alunos. O curso, voltado para jovens da Baixada Fluminense, teve a duração de quatro meses e promoveu 108 horas de aulas teóricas e 112 práticas para um total de 44 alunos, 30 para turma de produção audiovisual e 14 para de atuação. A exibição dos curtas foi feita em uma tela de sete metros e com o mesmo equipamento que realiza a projeção do Festival de Cinema de Gramado.

"O evento superou todas as nossas expectativas. Foi muito importante para a gente receber os feedbacks positivos dos alunos. O objetivo desse curso, do trajeto, é capacitar essa galera", disse Sérgio Assis, diretor geral do projeto "Cinema Leva Eu" e fundador da Ebav. "Os filmes produzidos foram de uma qualidade enorme, de cinema nacional mesmo, abordando temas que muitos jovens dali da Baixada vivem. Eles se sentirem inseridos no audiovisual é uma possibilidade de falar com o nosso país sobre uma realidade que ainda persiste na região. Porém, a partir do momento que damos oportunidade para a pessoa, ela não perde e pode ver ali a possibilidade de realizar sonhos", completou. "Queremos transformar a vida de pessoas, da sociedade, através do audiovisual", finalizou.



A iniciativa tem como objetivo capacitar e incluir moradores da Baixada Fluminense na produção de conteúdo para cinema nacional, proporcionando o surgimento de novos produtores e de atores para vídeo.



Para Louiz da Silva, diretor geral do Instituto Zeca Pagodinho, a qualidade dos documentários apresentados foi impactante. "Acho que eu não estava nem esperando um evento daquele porte, foi muito legal. Fiquei muito feliz com a qualidade dos vídeos exibidos. Foi uma noite maravilhosa", disse. "Esse foi o primeiro festival, vai ter mais uma rodada de turma de cinema, de produção audiovisual. A ideia é que a gente leve para Xerém um calendário cultural", explicou.



De acordo com Louiz, o edital para uma segunda turma está aberto. "Vamos abrir mais uma rodada e no final tem exibição dos documentários de novo. Queremos dar início ao projeto que a gente tem que é de ter o festival uma vez ao ano", finalizou. Com o sucesso do projeto, foi lançado, no evento, mais um edital e as inscrições estão abertas até o dia 20 de agosto pelo site www.ebav.org.br.