Restaurante se torna o 31º botequim da cidade do Rio a ganhar a placa azulVanessa Ataliba / Agência O DIA

Publicado 30/07/2022 15:59

Rio - A carioquice teve o que comemorar na última sexta-feira (30). O tradicional Galeto Sat's, localizado em uma das principais ruas de Copacabana, Zona Sul do Rio, recebeu da prefeitura a placa de Patrimônio Cultural. O restaurante se torna o 31º botequim da cidade a ganhar as conhecidas plaquinhas azuis.

O bar, que fica na Rua Barata Ribeiro, havia sido declarado Patrimônio Cultural do Rio no dia 8 de julho, mesma semana do aniversário de 130 anos do bairro. O decreto, publicado na data, incluiu o Galeto Sat’s no Circuito dos Botequins, além de inscrevê-lo também no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis do Rio.



"Eu conheço o Sat's há muitos anos. É mais do que merecido ele estar nesse circuito e receber essa homenagem. Até então, era só um galeto com comida boa e tudo mais, logo ali na saída de praia, uma parada para tomar um chopp em pé", disse o sambista Moacyr Luz, que frequenta o restaurante há muitos anos. "Ele era coadjuvante do Cervantes, ficava ali por fora, pegando a sobra. Hoje, ele se tornou o ponto de encontro carioca. Ali o galeto é uma desculpa para matar a fome, o que mais importa é o encontro das pessoas, saber que vai chegar ali e não vai estar sozinho", completou o músico, que tem como prato preferido o coração de galinha, o pão de alho, a farofa de ovo e o chopp bem tirado.



Ao entrar para o Circuito dos Botequins, o Galeto Sat’s passa a fazer parte de uma lista de bares tradicionais da cidade, que inclui o Café Lamas, o Nova Capela, o Bar Brasil, o Jobi, a Adega Pérola, o Adonis, o Pavão Azul, o bar da Portuguesa, entre outros.



"Eu gosto muito e esse restaurante é muito conhecido. Eu morava aqui há muito tempo e não sabia, mas meu marido conhecia. Agora a gente vem sempre. Aqui vive lotado, eles merecem esse reconhecimento. São muito atenciosos e simpáticos", disse a cliente Maria José Carneiro.



O restaurante atrai pessoas de todos os bairros do Rio, não apenas Copacabana, como é o caso da frequentadora Márcia Gama, de 57 anos. "Eu não sou moradora do bairro mas venho normalmente final de semana e é impossível não passar no Sat's.É um ambiente muito acolhedor, um bar que todos os produtos são de ótima qualidade, com preço justo e uma galera muito amigável. Nunca vi confusão aqui e olha que estou quase todo fim de semana. É muito importante valorizar isso", declarou.



Para o funcionário do estabelecimento desde 2016, Kessyn Jones, é um privilégio trabalhar em um patrimônio cultural. "Ontem foi uma festa aqui. A gente sempre procura atender bem e estamos abertos para receber todos. Quem não conhecer, venha ver de perto do Galeto Sat's", disse.



Ao conceder a placa de Patrimônio Cultural ao Sat’s, o município leva em consideração que o bar é referência na boemia carioca há mais de 50 anos e é, notoriamente, um negócio tradicional.



"É uma maravilha e um privilégio receber essa placa. Um reconhecimento muito bacana. O bar é muito antigo, desde 1970 e sempre fomos muito compromissados com a noite, com a boemia, com as madrugadas", disse Sérgio Rabello, um dos donos do Sat's."É muito legal ver a dedicação da galera, dos clientes, de todos. Estou muito orgulhoso de toda minha equipe e gostaria de agradecê-los. E também gratidão a toda essa molecada que nos prestigia todo dia, sábado, domingo, carnaval, feriado", finalizou.