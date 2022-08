Pistola 9mm com kit rajada foi apreendida com suspeito ferido, após confronto com PMs em Japeri - Reprodução / PMERJ

Publicado 01/08/2022 11:45 | Atualizado 01/08/2022 11:46

Rio - Um criminoso foi ferido durante um confronto com policiais do 24°BPM (Queimados), no último domingo (31), em Japeri, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, agentes realizavam policiamento no bairro de Engenheiro Pedreira, quando foram atacados a tiros pelos bandidos.

Após o tiroteio, os policiais encontraram o suspeito ferido e o socorreram à Policlínica Itália Franco, também em Japeri, onde está sob custódia. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm com kit rajada.

A ocorrência foi encaminhada à 63ªDP (Japeri).