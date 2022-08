-

Publicado 03/08/2022 10:06

Rio - Um suspeito morreu após trocar tiros com policiais militares do 24º BPM (Queimados), nesta terça-feira (2), em Japeri, na Baixada Fluminense, de acordo com a PM.

Segundo a corporação, os agentes estavam fazendo um patrulhamento pelo bairro Beira Rio, quando foram verificar uma denúncia de homens armados andando na região. Ao chegar próximo ao local, um deles efetuou disparos contra os policiais, que reagiram.

Após o confronto, os PMs localizaram o homem ferido e o encaminharam para a Policlínica Itália Franco, em Japeri. Porém, o suspeito já chegou na unidade de saúde sem vida.

Na ação, foram apreendidas uma pistola com carregador e um rádio comunicador. A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri).