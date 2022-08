Duas pistolas foram apreendidas com dupla, após perseguição e troca de tiros com PMs na Baixada Fluminense - Divulgação

Duas pistolas foram apreendidas com dupla, após perseguição e troca de tiros com PMs na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 03/08/2022 09:03

Rio - Dois suspeitos ficaram feridos após confronto com policiais militares na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (2). Segundo a corporação, agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) estavam em patrulhamento pela Avenida Doutor Manoel Telles, próximo da saída da Linha Vermelha, quando viram um carro em atitude suspeita. Os ocupantes, no entanto, tentaram fugir e efetuaram disparos contra os PMs, que reagiram.

Durante a perseguição, o automóvel colidiu em outros carros, sendo alcançado no bairro de Venda Velha, em São João de Meriti.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, onde estão sob custódia. Com eles foram apreendidas duas pistolas.

A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).