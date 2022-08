Homem foi preso, acusado de tentativa de feminicídio e cárcere privado na Zona Norte - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/08/2022 10:28 | Atualizado 03/08/2022 10:47

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (2), acusado de tentativa de feminicídio e cárcere privado contra a companheira em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.

Segundo a polícia, Allefy Macedo Santos teria agredido a mulher e a mantido presa dentro de casa. O crime teria acontecido na madrugada de terça na residência onde os dois viviam. A vítima gritou por socorro, e pediu ajuda aos vizinhos. O suspeito fugiu, mas foi capturado em Rocha Miranda, também na Zona Norte. As informações são da TV Globo.

A mulher foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A polícia informou que o estado de saúde dela é grave. O caso é investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes).

Em entrevista ao 'BDRJ', da TV Globo, o delegado titular, Flávio Loureiro, informou que se os vizinhos não tivessem intervido nas agressões, o caso poderia acabar em uma tragédia ainda pior.

"(...) Eles teriam chegado em casa, e já estariam discutindo antes, e houve uma agressão brutal contra a vítima, que só veio a cessar a partir dos vizinhos, que começaram a gritar, ameaçando que iriam chamar a polícia. Somente com a intervenção destes terceiros que puderam parar as agressões. Se isto não tivesse ocorrido, a conclusão da tragédia poderia ter sido bem pior do que já foi", explicou o delegado.