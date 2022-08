Vigilândes que faziam escolta da carga roubada foram resgatados e levados até a Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/08/2022 12:08 | Atualizado 03/08/2022 12:50

Rio - Bandidos roubaram um caminhão com uma carga de produtos eletroeletrônicos, na manhã desta quarta-feira (3), na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, altura de Del Castilho, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram informados sobre o roubo. Durante as buscas, o veículo da escolta da carga foi localizado abandonado na mesma avenida onde houve o assalto.A equipe de vigilantes foi encontrada ilesa em Inhaúma, também na Zona Norte, por militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), com apoio dos policiais do batalhão do Méier.

Os vigilantes foram levados para sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), localizada na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. A DRFC está investigando o caso.

Ainda de acordo com a corporação, o cerco segue em andamento na região a fim de localizar os criminosos.