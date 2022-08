Também cantor, Yan nega envolvimento com o crime organizado - Reprodução/Redes Sociais

Também cantor, Yan nega envolvimento com o crime organizadoReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/08/2022 07:36

Rio - A Justiça do Rio decidiu manter a prisão de Yan Luiz Sabino Siqueira, irmão do cantor MC Maneirinho, durante audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (4). O jovem foi preso na última terça-feira (2), em uma abordagem do Segurança Presente, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.Na decisão, a juíza Ariadne Villela Lopes entendeu que o mandado era válido e que não houve irregularidade ou abuso do Estado em relação à prisão. Segundo o relato do MC Maneirinho, o irmão foi preso pela primeira vez em 2018, quando policiais militares invadiram a casa onde ele morava com a família, na comunidade do Serrão, em Santa Rosa, no município de Niterói, na Região Metropolitana. Entretanto, o cantor afirma que Yan nunca teve envolvimento com o crime organizado.À época, os PMs alegaram que o irmão do funkeiro foi encontrado com drogas e um rádio transmissor escondidos em seu quarto, o que também foi negado pelo preso. Em 20 de janeiro de 2020, o jovem acabou sendo condenado a oito anos de prisão e vinha recorrendo em liberdade, até que um novo mandado foi expedido no dia 21 de junho, pela 2ª Vara Criminal de Niterói.Na audiência de custódia, a juíza também determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) providencie a transferência de Yan para uma unidade prisional compatível com o regime semiaberto, já que o início do cumprimento da pena estabelecido pelo mandado de prisão foi nesta modalidade. Em nota publicada nas redes sociais, o advogado Paulo Lucas Joiozo disse que "a equipe está estudando a melhor estratégia para o caso".MC Maneirinho também usou as redes sociais para lamentar a decisão da Justiça. "Cada dia naquele lugar vai ser maior pesadelo pro 'mlk’ (moleque) que não era pra 'ta' lá de jeito nenhum. Peço que continuem ajudando 'nós' nessa. Infelizmente a Justiça desse país é lenta demais", desabafou o cantor.