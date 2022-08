Prefeito Eduardo Paes participou da entrega dos termos na Tijuquinha - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 07/08/2022 12:40

Rio- A Prefeitura do Rio realizou, neste sábado (6), na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Oeste, a entrega do termo de reconhecimento de moradia para 153 famílias.



Essa é a segunda etapa da regularização fundiária no local. Na primeira, cerca de 200 títulos foram entregues e garantiram segurança jurídica aos seus proprietários. O documento ajuda a proteger a propriedade, criar endereço com CEP para recebimento de encomendas, possibilitar crédito junto às instituições financeiras, garantir o patrimônio para outras gerações, além de assegurar a permanência na propriedade e também a liberdade para negociar e vender.



Ao conversar com os moradores da Tijuquinha, o prefeito Eduardo Paes falou da regularização. "Receber a regularização fundiária é uma garantia para todos vocês de ter um imóvel e poder deixar de herança para os filhos. Ter o título de propriedade é um ativo econômico, que permite ao dono, por exemplo, dar o imóvel como garantia de um empréstimo ou que ele possa ser avalista em qualquer negociação", explicou Paes, que prevê até o fim da sua gestão a entrega de títulos para outros dois mil moradores da comunidade.



As primeiras entregas na Tijuquinha aconteceram em junho passado, beneficiando 180 famílias. Com um investimento de R$ 50 milhões em ações de regularização fundiária, a meta da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, é disponibilizar até 2024 títulos em 2024.



"Realizamos na Tijuquinha a segunda entrega de Termos de Reconhecimento de Moradia. Vamos iniciar novas etapas desse processo a partir de segunda-feira (08). A regularização fundiária é uma das prioridades da Prefeitura, que pela primeira vez na história colocou recursos próprios, em torno de R$ 50 milhões, com esse fim", afirmou o secretário municipal de Habitação, Gustavo Freue.



Reforma da quadra da comunidade do Salgueiro é iniciada



Na Tijuca, a prefeitura também deu início às obras de revitalização da quadra que atende à comunidade do Salgueiro. A reforma envolve melhorias na quadra poliesportiva e nos vestiários.



Estão inclusas na revitalização a recuperação do telhado da quadra poliesportiva da Travessa do Leleco, além da reforma do alambrado e portão, com revitalização prevista também para os vestiários e banheiros. As equipes da Rio-Urbe farão ainda a recuperação e pintura de muros, paredes e das grades da quadra, bem como a reforma do piso. No espaço, serão instalados novos equipamentos esportivos, como traves para gols e tabelas.