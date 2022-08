Durante campanha, serão aplicadas vacinas contra a poliomielite, para crianças de 1 a 4 anos - Divulgação

Publicado 07/08/2022 12:57 | Atualizado 07/08/2022 13:01

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio inicia, nesta segunda-feira (8), a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta da criança e do adolescente. Na ação, serão aplicadas doses contra a poliomielite, para crianças de 1 a 4 anos, e disponibilizados todos os demais imunizantes para complementar o esquema vacinal para o público de zero a 14 anos.

A campanha vai até 9 de setembro, com o Dia D de mobilização acontecendo em 20 de agosto. Neste domingo (7), o Ministério da Saúde lançou, em São Paulo, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação.

Segundo a SMS, o objetivo é atualizar as cadernetas das crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico de vacinação previsto no Programa Nacional de Imunizações (PNI), reduzindo assim o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis.

As vacinas disponibilizadas durante a campanha serão BCG, Hepatite B, Pentavalente (DTP/Hib/ HB), Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (Conjugada), Meningocócica C (Conjugada), Febre amarela, Tríplice viral, Varicela, DTP, Hepatite A, Difteria e tétano, Meningocócica ACWY (Conjugada), HPV Quadrivalente, Influenza e Covid-19. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser feitas simultaneamente com a vacina contra covid-19.

De acordo com a Secretaria, a estimativa é de que mais de um milhão de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos estejam elegíveis à atualização da caderneta, sendo que, deste total, cerca de 280 mil crianças deverão receber a dose contra a poliomielite.

As unidades de Atenção Primária, como as Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde (CMS) estão abertas para a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A SMS recomenda que pais e responsáveis levem aos postos a caderneta de vacinação da criança e do adolescente ou algum outro comprovante da situação vacinal, para que sejam avaliados pelas equipes de saúde e eventuais doses que não tenham sido feitas na época indicada possam ser aplicadas.