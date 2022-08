Material apreendido por policiais do 29º BPM em Itaperuna - Divulgação / PMERJ

Publicado 07/08/2022 13:09

Rio - Policiais do 29ºBPM (Itaperuna) apreenderam, neste sábado (6), uma grande quantidade de drogas e munições em Itaperuna, no Noroeste do estado do Rio.

Segundo a corporação, após receberem informações do serviço de inteligência, agentes realizaram uma ação de busca na Rua Marilene Andrade, no bairro São Mateus, com o objetivo de desarticular um grupo que praticava comércio ilegal de drogas naquela localidade.

Ao perceberem a chegada dos policiais, criminosos atiraram contra os agentes e houve confronto. Após o tiroteio, os militares encontraram, em uma área de mata, uma pistola calibre 9mm, 714 trouxinhas de maconha, 1908 sacolés de cocaína, 284 munições, dois rádios comunicadores, um carregador para rádio, um aparelho celular e uma bateria. Ainda segundo a PM, não houve registro de presos ou feridos, e o policiamento foi intensificado na região.

A ocorrência foi registrada na 143ª DP (Itaperuna).