Agentes da Operação Foco utilizam as câmeras corporaisna altura do peito - Divulgação

Agentes da Operação Foco utilizam as câmeras corporaisna altura do peitoDivulgação

Publicado 07/08/2022 12:43

Rio - A partir da próxima segunda-feira (8), a Operação Foco passa a atuar nas divisas do Estado do Rio de Janeiro com câmeras corporais (bodycams). O objetivo é garantir a transparência e segurança durante as abordagens de fiscalização e policiais. O serviço será disponibilizado inicialmente para as equipes que estão baseadas no posto fiscal no município de Comendador Levy Gasparian, na divisa com Minas Gerais.



A previsão é de que, nas próximas semanas, o sistema já esteja funcionando em outros postos fiscais. As câmeras já são utilizadas por outros órgãos estaduais, como a Operação da Lei Seca.



As imagens classificadas como ocorrência ficam armazenadas por até um ano, podendo ser solicitadas pelos órgãos competentes. Já as gravações de serviços diários estão disponíveis por 60 dias. "As bodycams vão proporcionar um trabalho mais transparente nas divisas do Estado do Rio", explicou o subsecretário Especial de Controle de Divisas, coronel Eduardo Vaz Castelano.



Oitenta câmeras

A Operação contará com 80 câmeras corporais, distribuídas nos postos de fiscalização de Itatiaia, Angra dos Reis, Itaperuna e Campos dos Goytacazes, além de Levy Gasparian. As equipes, além dos postos mencionados, trabalham de maneira volante nas rodovias estaduais.



Ligada à Casa Civil do Estado do Rio, a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas (Operação Foco) foi criada com o objetivo de atuar em conjunto com a Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz) no combate a ilícitos administrativos, relacionados à evasão fiscal e penais, como drogas e armas nas divisas do Estado do Rio de Janeiro.