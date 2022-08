Polícia Militar faz operação em bingo clandestino - Divulgação

Publicado 10/08/2022 13:00

Rio - Policiais militares da Corregedoria Geral da PM (5º DPJM) interditaram um bingo clandestino, na noite desta terça-feira (9), bairro Monte Dourado, em Valença, interior do estado do rio.



Informações que chegaram atráves do Disque Denúncia davam contra que um policial militar teria envolvimento com a contravenção e exploração de máquinas caça-níquel. Entretanto, ao chegar ao local, não foi possível identificar nenhum agente público.

A equipe apreendeu G.H.O.R, que estava com R$ 714 e 16 máquinas de “jogos de azar”. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar.



Além disso, a equipe impediu a tentativa de fuga de um funcionário que estava com R$ 2.459 em espécie, além de blocos de anotação de jogo do bicho.



Os policiais encaminharam os envolvidos para a 91ª DP (Valença). A perícia do ICCE (Instituto Criminal Carlos Eboli) foi acionada e avaliou a quantia nas máquinas apreendidas no valor de R$ 322.

Os envolvidos foram autuados na Lei de Contravenções Penais.



O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestino, deve fazer contato nos seguintes canais : Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; APP "Disque Denúncia RJ"; Facebook/(inbox); Twitter e site Portal dos Procurados. Em todas as plataformas digitais o anonimato é garantido.