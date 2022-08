A 19ª DP investiga o caso - Reprodução

A 19ª DP investiga o casoReprodução

Publicado 10/08/2022 13:52

Rio - Dois criminosos envolvidos em sequestro-relâmpago na Tijuca, Zona Norte do Rio, foram presos pela Polícia Civil, nesta terça-feira (9). Alessandro Lopes Antunes e Marcelo Mendes Barbosa participaram de crime praticado contra uma mulher e seu filho, de 4 anos, que chegaram a ser levados para o Morro do Dendê, na Ilha do Governador, onde foram mantidos sob ameaças. O crime aconteceu no dia 1º de agosto.

Mãe e filho foram libertos somente depois de a vítima fazer uma transferência no valor de R$ 15 mil para os criminosos. O sequestro chegou a ser flagrado por câmeras de segurança, onde os criminosos aparecem se aproximando e fechando o carro da vítima, um Mercedes-Benz. Na sequência, eles entram no carro e levam a vítima para a Ilha do Governador.

Segundo informações da Polícia Civil, os dois criminosos são moradores da comunidade do São Carlos, no Estácio, onde foram presos. Além do crime cometido, eles também são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de carros. Os dois admitiram o crime durante depoimento à polícia.

Os investigadores ainda buscam informações sobre os outros envolvidos no caso.