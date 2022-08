Carro foi destruído por parte do prédio que desabou - Reprodução / Redes sociais

Publicado 11/08/2022 15:10 | Atualizado 11/08/2022 16:09

Rio - A Defesa Civil vai avaliar uma possível interdição definitiva do prédio que sofreu um desabamento parcial, na Avenida Rui Barbosa, no Centro de Macaé, na Região Norte do Rio. No momento, os moradores e funcionários foram removidos e a área está isolada. A prefeitura também enviou funcionários para a retirada dos entulhos e avaliação será feita após os trabalhos do Corpo de Bombeiros. A Enel, distribuidora de energia da região, e Polícia Militar também estão no local.

Por volta das 10h desta quinta-feira (11), a marquise do primeiro andar do edifício 'Macaé Trade Center' desabou . Creuza da Silva, de 65 anos, foi atingida e encaminhada para o Hospital Público de Macaé (HPM) em estado grave. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois. Além disso, um carro e um caminhão ficaram completamente destruídos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o estrago feito pelo desabamento.

CONFIRA: