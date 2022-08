Maurício Baptista Ferreira, secretário de Transportes de Queimados, foi preso por assassinato de entregador - Divulgação

Publicado 11/08/2022 15:05 | Atualizado 11/08/2022 16:22

Rio - O Secretário Municipal de Transportes de Queimados, Maurício Baptista Ferreira, foi preso na tarde desta quinta-feira (11) acusado de participação em um homicídio. A vítima foi identificada como João Marcos Coutinho Medeiros, que trabalhava como entregador de lanches e que estaria desobedecendo as ordens de uma milícia local. O secretário foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pela investigação do crime, ocorrido no dia 20 de maio.

Procurada, a Prefeitura de Queimados informou "que não foi notificada oficialmente sobre o ocorrido e nem tem detalhes da investigação, impossibilitando, assim, um pronunciamento mais lúcido. No entanto, assim que notificada por intermédio das autoridades policiais, a Prefeitura de Queimados tomará as medidas cabíveis".