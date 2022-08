Goleiro Bruno pode ser preso pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia a Bruninho, filho dele com Eliza Samúdio - Redes Sociais

Publicado 11/08/2022 14:14 | Atualizado 11/08/2022 15:10

Rio - A 1ª Vara de Família de Cabo Frio determinou, nesta quarta-feira (10), a prisão do goleiro Bruno Fernandes pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia de seu filho de 12 anos, fruto do relacionamento com a modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010 e cujo corpo jamais foi encontrado. Bruno foi condenado e preso pelo crime.

Procurado pelo DIA, o Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro (TJRJ) não deu mais detalhes sobre o novo pedido de prisão de Bruno.

Em uma live nas redes sociais, Bruno disse esta "arcando com suas responsabilidades" e, segundo ele, pede há três anos um exame de DNA para comprovar a paternidade. Procurada, a defesa do goleiro não retornou as mensagens.

Relembre o caso

Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010, quando tinha 25 anos. O ex-goleiro do Flamengo foi condenado em 2013 pelo e as penas somadas chegaram a 20 anos e 9 meses de prisão. Em 2019, Bruno Fernandes teve direito ao regime semiaberto. Atualmente, o goleiro joga pelo Atlético Carioca, de São Gonçalo, da Série C do Campeonato Carioca.