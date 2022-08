Ações foram realizadas na última quarta-feira (10) e contaram com auxílio da Polícia Civil - Divulgação

Ações foram realizadas na última quarta-feira (10) e contaram com auxílio da Polícia CivilDivulgação

Publicado 11/08/2022 15:19

Rio- A Enel encontrou furtos de energia elétrica em São Gonçalo, Região Metropolitana, nesta última quarta-feira (10). A ligação irregular foi descoberta no Mercado Batatão, no bairro da Covanca.



A ação, realizada com o apoio de policiais civis da 73º DP (Neves), constatou que o abastecimento de energia era feito diretamente do poste, ou seja, o conjunto de mediação do estabelecimento estava desconectado da rede.



Após a perícia da Polícia Civil, a ligação direta foi desfeita e o abastecimento de energia do estabelecimento, suspenso. Já o proprietário, que não teve a identidade revelada, foi conduzido à delegacia, mas foi liberado após o pagamento de fiança. Ele responderá em liberdade pelo crime de furto de energia.



Também nesta quarta, a empresa encontrou mais pontos de furto de energia elétrica, mas dessa vez em Cabo Frio, Região dos Lagos. A operação aconteceu em três depósitos de bebidas, localizado na Avenida dos Pescadores, no bairro Peró, e contou com o apoio de agentes da 126º DP (Cabo Frio).



Os estabelecimentos estavam com aparelho de medição de consumo de energia adulterado e, após perícia, o aparelho foi substituído e voltou a medir o consumo real. Além do medidor, o local também está vinculado a dois números de clientes com dívidas registradas na Enel. Como tentativa de fuga da dívida, o endereço também registra um pedido de nova ligação, com troca de titularidade.



Os três depósitos pertencem ao mesmo dono, que não foi identificado. O proprietário é reincidente, ou seja, já tem registro de irregularidade por ligação direta no mesmo endereço. Ele foi conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos e um inquérito foi instaurado.



A Enel lembra que, além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.